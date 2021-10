Assalto Cgil durante manifestazione no green pass: 12 arresti. Oggi sedi aperte e presidio (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutte le sedi aperte e un presidio davanti alla Cgil nazionale. È così che il sindacato ha deciso di rispondere a neofascisti e no-vax, il giorno dopo l’Assalto alla sede di Roma a margine di una manifestazione contro il green pass. Inoltre, Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato una manifestazione il 16 ottobre nella Capitale. Maurizio Landini, riferendosi all’Assalto, ha parlato di "atto di squadrismo fascista". Solidarietà è arrivata da più parti, a cominciare da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Enrico Letta ha chiesto di sciogliere Forza Nuova, che avrebbe guidato le violenze. Il deputato del Pd Emanuele Fiano ha aggiunto che domani sarà presentata "una mozione urgente alla Camera per chiedere lo ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutte lee undavanti allanazionale. È così che il sindacato ha deciso di rispondere a neofascisti e no-vax, il giorno dopo l’alla sede di Roma a margine di unacontro il. Inoltre,, Cisl e Uil hanno annunciato unail 16 ottobre nella Capitale. Maurizio Landini, riferendosi all’, ha parlato di "atto di squadrismo fascista". Solidarietà è arrivata da più parti, a cominciare da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Enrico Letta ha chiesto di sciogliere Forza Nuova, che avrebbe guidato le violenze. Il deputato del Pd Emanuele Fiano ha aggiunto che domani sarà presentata "una mozione urgente alla Camera per chiedere lo ...

