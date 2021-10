“Voglio morire”. Si getta dal nono piano, poi la scoperta choc. Testimoni increduli: “Non è possibile” (Di sabato 9 ottobre 2021) Precipita dal nono piano e si schianta su un’automobile in sosta: è salvo un uomo di 31 anni che è caduto da un edificio ed è finito contro l’auto nera parcheggiata: l’uomo si è rialzato e ha urlato ai presenti: “Cosa è successo?”. La scena è stata filmata da una donna, che ha catturato in un video l’incidente e ha postato il tutto sulla sua pagina Facebook. L’episodio è accaduto a Jersey City, negli Stati Uniti: a riprendere il tutto è stata una passante Christina Smith, 21 anni. “Ho sentito un grande boom e all’inizio non pensavo che fosse una persona – ha spiegato la ragazza al New York Post -. Il finestrino posteriore dell’auto era appena, il ragazzo è balzato in piedi e ha iniziato a urlare. Il suo braccio era tutto storto”. E aggiunge. “Ero tipo, ‘Oh mio Dio!’ Sono rimasta scioccata. Era come essere in un film”. Christina Smith stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Precipita dale si schianta su un’automobile in sosta: è salvo un uomo di 31 anni che è caduto da un edificio ed è finito contro l’auto nera parcheggiata: l’uomo si è rialzato e ha urlato ai presenti: “Cosa è successo?”. La scena è stata filmata da una donna, che ha catturato in un video l’incidente e ha postato il tutto sulla sua pagina Facebook. L’episodio è accaduto a Jersey City, negli Stati Uniti: a riprendere il tutto è stata una passante Christina Smith, 21 anni. “Ho sentito un grande boom e all’inizio non pensavo che fosse una persona – ha spiegato la ragazza al New York Post -. Il finestrino posteriore dell’auto era appena, il ragazzo è balzato in piedi e ha iniziato a urlare. Il suo braccio era tutto storto”. E aggiunge. “Ero tipo, ‘Oh mio Dio!’ Sono rimasta scioccata. Era come essere in un film”. Christina Smith stava ...

Ultime Notizie dalla rete : Voglio morire Michela Vittoria Brambilla torna con "Dalla parte degli animali" Hanno svolto un'attività importantissima e voglio ringraziarli tutti. Si meritano un grande ... È ancora cucciola, intelligentissima, ma prepotente da morire. Ogni giorno dobbiamo cucire un pezzo di ...

Eutanasia legale: depositate le firme, ma è scontro con la Cei. Per la cannabis c'è... 'Nessun cittadino vuole morire, anche chi è in gravi condizioni - ha detto Mina Welby - Ma io ... Non è sempre necessaria l'eutanasia e questo voglio dire al Vaticano : a mio marito non è stato fatto ...

