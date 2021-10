Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Ida Platano: “Non capisce niente” (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la lunga assenza dal piccolo schermo, Barbara De Santi è tornata a parlare di Uomini e Donne, che fino a due anni fa la vedeva grande protagonista del trono over. Lo ha fatto per dire la sua su Ida Platano, la parrucchiera bresciana pupilla della redazione e di Maria De Filippi che pochi giorni fa ha chiuso la frequentazione con il cavaliere Marcello Messina. E le sue parole sono state tutt’altro che dolci. Samantha e Alessio: lei rivela cos’é successo dopo la rottura Intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista si è lasciata andare ad alcune confessioni anche sulla sua vita attuale Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la lunga assenza dal piccolo schermo,Deè tornata a parlare di, che fino a due anni fa la vedeva grande protagonista del trono over. Lo ha fatto per dire la sua su Ida, la parrucchiera bresciana pupilla della redazione e di Maria De Filippi che pochi giorni fa ha chiuso la frequentazione con il cavaliere Marcello Messina. E le sue parole sono state tutt’altro che dolci. Samantha e Alessio: lei rivela cos’é successo dopo la rottura Intervistata dal Magazine di, l'ex tronista si è lasciata andare ad alcune confessioni anche sulla sua vita attuale, ...

