Ucciso in piazza a Voghera: ex assessore resta ai domiciliari (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dalla 'Provincia Pavese' il Gip avrebbe respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Adriatici contro il parere favorevole invece del Pm che ipotizza l'eccesso colposo di legittima difesa. La misura cautelare scadrà comunque il prossimo 20 ottobre Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dalla 'Provincia Pavese' il Gip avrebbe respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Adriatici contro il parere favorevole invece del Pm che ipotizza l'eccesso colposo di legittima difesa. La misura cautelare scadrà comunque il prossimo 20 ottobre

MediasetTgcom24 : Ucciso in piazza a Voghera, il gip conferma domiciliari per Adriatici #voghera - qn_giorno : #Pavia, ucciso in piazza a #Voghera, il gip conferma i domiciliari per l'ex assessore Adriatici - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ucciso in piazza a Voghera, il gip conferma domiciliari per Adriatici #voghera - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ucciso in piazza:pm chiede revoca domiciliari, ma il gip dice no: (ANSA) - MILANO, 09 OTT - Rimane… - iconanews : Ucciso in piazza:pm chiede revoca domiciliari, ma il gip dice no -