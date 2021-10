Tenta di dare fuoco alla moglie dopo una lite, arrestato (Di sabato 9 ottobre 2021) Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco alla moglie, stando alle prime ricostruzioni in conseguenza di una lite tra i due. Il fatto si è verificato in Brianza, per l'esattezza a Limbiate in provincia di Monza. Decisiva la prontezza della donna A evitare il peggio sarebbe stata la solerzia nella donna che con grande destrezza si è sfilata i vestiti nel momento in cui questi hanno iniziato a sprigionare le fiamme. Questa prontezza ha permesso alla vittima dell'aggressione di salvarsi. dopo la lite l'acquisto di una tanica di benzina Le ricostruzioni emerse a livello mediatico riportano che, in conseguenza di un diverbio tra i due, l'uomo sarebbe uscito per acquistare una tanica di benzina. Una volta rincasato questi ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 9 ottobre 2021) Un uomo è statodai Carabinieri con l'accusa di aver dato, stando alle prime ricostruzioni in conseguenza di unatra i due. Il fatto si è verificato in Brianza, per l'esattezza a Limbiate in provincia di Monza. Decisiva la prontezza della donna A evitare il peggio sarebbe stata la solerzia nella donna che con grande destrezza si è sfilata i vestiti nel momento in cui questi hanno iniziato a sprigionare le fiamme. Questa prontezza ha permessovittima dell'aggressione di salvarsi.lal'acquisto di una tanica di benzina Le ricostruzioni emerse a livello mediatico riportano che, in conseguenza di un diverbio tra i due, l'uomo sarebbe uscito per acquistare una tanica di benzina. Una volta rincasato questi ...

