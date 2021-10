Starfield si mostra in nuove immagini grazie a un leak (Di sabato 9 ottobre 2021) Starfield, il nuovo RPG di Bethesda esclusiva Microsoft, è sicuramente uno dei giochi più attesi per il 2022. Non è stato mostrato molto dagli sviluppatori, oltre al trailer di annuncio e alcuni brevissimi filmati che mostrano alcune ambientazioni. Nelle scorse ore però un presunto leak ha fatto circolare in rete nuove immagini relative al gioco, in particolare asset che sembrerebbero autentici. Possiamo osservare alcuni modelli di tute spaziali e un blueprint di un progetto, forse indizi verso la possibilità di personalizzare il proprio astronauta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 ottobre 2021), il nuovo RPG di Bethesda esclusiva Microsoft, è sicuramente uno dei giochi più attesi per il 2022. Non è statoto molto dagli sviluppatori, oltre al trailer di annuncio e alcuni brevissimi filmati cheno alcune ambientazioni. Nelle scorse ore però un presuntoha fatto circolare in reterelative al gioco, in particolare asset che sembrerebbero autentici. Possiamo osservare alcuni modelli di tute spaziali e un blueprint di un progetto, forse indizi verso la possibilità di personalizzare il proprio astronauta. Leggi altro...

