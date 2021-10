(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringrazio Gabrieleper la scelta, annunciata attraverso una presa di posizione chiara, pubblica e motivata, di sostenermi al ballottaggio. Devo però deludere ancora una volta gli amanti del gossip e dei retroscena ere che tra me enon esiste alcun accordo nè intesa su futuri incarichi e future nomine”. E’ quanto scrive in una breve nota stampa Luigi Diego, candidato sindaco e al ballottaggio con Clemente Mastella il 17 e 18 ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Perifano ringrazia #Corona per il #Sostegno e conferma: 'Nessun incarico' ** - NTR24 : Perifano ringrazia Corona per il sostegno e conferma: “Nessun incarico” -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano ringrazia

NTR24

... ospiti della Claai Imprese, i candidati alla carica di primo cittadino Luigi Diego, ... Il Comitatoi candidati che hanno partecipato all'iniziativa, ora toccherà all'elettore ...... ospiti della Claai Imprese, i candidati alla carica di primo cittadino Luigi Diego, ... Il comitatoi candidati che hanno partecipato all'iniziativa, ora toccherà all'elettore ...“Una delle liste a sostegno di Perifano interviene in queste ore per strumentalizzare finanche la questione mensa, dopo averne determinato negli anni in cui erano al governo della città, la chiusura!COALIZIONE PERIFANO - Scrive CivicA Laboratorio Politico: "Essendo abituati a stare perentoriamente dalla parte del torto dire "abbiamo avuto ragione" fa un po'strano, ma va bene così. Abbiamo avuto r ...