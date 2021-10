Pallanuoto | Euro Cup 2021-2022 | Solaris Sibenik-Ortigia 7-11 Aretusei ad un passo dai quarti

(Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue con un altro successo di importanza capitale il cammino dell’nel secondo turno di qualificazione all’Cupdi: nella seconda giornata del Girone F, che si sta giocando a Budapest, la compagine italiana sconfigge per 11-7 i croati del. Partita indirizzata dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 4-1 per i siracusani, poi i siciliani controllano la reazione dei balcanici arrivando a metà gara sul 6-3. Nella terza frazione gliallungano ancora fino al 9-4, infine ultimo quarto di pura amministrazione per l’fino all’11-7 finale. Sugli scudi Vidovic, autore di una quaterna (un gol su rigore), mentre Rossi mette a segno una doppietta, infine marcature singole di ...

