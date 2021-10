Nuova stagione “Dalla parte degli animali” al via dal 9 ottobre su Rete 4 (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna la domenica la trasmissione a cura dell’On. Brambilla con un occhio di riguardo ai selvatici, nuove rubriche e approfondimenti Non solo cani e gatti, o animali da compagnia “non convenzionali”. Nella Nuova stagione “Dalla parte degli animali” aprirà ai telespettatori le porte del meraviglioso mondo degli animali selvatici, non perché abbiano bisogno di trovare casa (ce l’hanno: i boschi e le campagne), ma perché questi nostri vicini sono troppo spesso trascurati e a volte, ingiustamente, perseguitati. E non è l’unica novità della trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna la domenica la trasmissione a cura dell’On. Brambilla con un occhio di riguardo ai selvatici, nuove rubriche e approfondimenti Non solo cani e gatti, oda compagnia “non convenzionali”. Nella” aprirà ai telespettatori le porte del meraviglioso mondoselvatici, non perché abbiano bisogno di trovare casa (ce l’hanno: i boschi e le campagne), ma perché questi nostri vicini sono troppo spesso trascurati e a volte, ingiustamente, perseguitati. E non è l’unica novità della trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 ...

