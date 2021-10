Milano, paura per Klaus Davi: piovono lastre di marmo sul suo terrazzo (Di sabato 9 ottobre 2021) paura per Klaus Davi. Il giornalista, nella mattinata di giovedì, ha ricevuto una spiacevole notizia: sul suo terrazzo sono piovuti dei grossi pezzi di marmo sul terrazzo. Ad avvertirlo la donna di servizio che dopo aver udito un rumore molto forte provenire dall'esterno, ha visto grossi pezzi di marmo conficcati nel pavimento del suo appartamento a Milano. Davi a quell'ora si trovava già fuori casa, ma la paura non è mancata. È stato infatti sfiorato il peggio, perché i pezzi di marmo - come rivelato da Spot and Web - sarebbero precipitati staccandosi da un cornicione di un altro balcone nel piano superiore. Per il giornalista non è però la prima volta. Nel 2020 il suo palazzo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021)per. Il giornalista, nella mattinata di giovedì, ha ricevuto una spiacevole notizia: sul suosono piovuti dei grossi pezzi disul. Ad avvertirlo la donna di servizio che dopo aver udito un rumore molto forte provenire dall'esterno, ha visto grossi pezzi diconficcati nel pavimento del suo appartamento aa quell'ora si trovava già fuori casa, ma lanon è mancata. È stato infatti sfiorato il peggio, perché i pezzi di- come rivelato da Spot and Web - sarebbero precipitati staccandosi da un cornicione di un altro balcone nel piano superiore. Per il giornalista non è però la prima volta. Nel 2020 il suo palazzo è ...

