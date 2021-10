Michele Morrone avrebbe un flirt con una famosa ex protagonista di Temptation Island! (Di sabato 9 ottobre 2021) Una settimana fa vi avevamo raccontato la storia d’amore tra Michele Morrone e Giulietta Borroni. I due sembravano complici e affiatati, come mostrato dalle immagini del settimanale Chi. Ieri pomeriggio nella puntata di Casa Chi, Azzurra Della Penna ha mostrato proprio il servizio fatto a Michele e Giulietta e ha rivelato un gossip che riguarda proprio Morrone. L’attore infatti avrebbe un flirt con un’ex tentatrice di Temptation Island: So che c’era una mezza simpatia, un affaire tra lui e la Fiordelisi, allora la Fiordelisi misà che gli ha mandato lo screenshot di questo servizio e lui ragazzi ha negato. Cioè ha detto alla Fiordelisi che quella è solo un’amica. La Della Penna, ironicamente, ha dato il suo appoggio a Michele Morrone, ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 ottobre 2021) Una settimana fa vi avevamo raccontato la storia d’amore trae Giulietta Borroni. I due sembravano complici e affiatati, come mostrato dalle immagini del settimanale Chi. Ieri pomeriggio nella puntata di Casa Chi, Azzurra Della Penna ha mostrato proprio il servizio fatto ae Giulietta e ha rivelato un gossip che riguarda proprio. L’attore infattiuncon un’ex tentatrice diIsland: So che c’era una mezza simpatia, un affaire tra lui e la Fiordelisi, allora la Fiordelisi misà che gli ha mandato lo screenshot di questo servizio e lui ragazzi ha negato. Cioè ha detto alla Fiordelisi che quella è solo un’amica. La Della Penna, ironicamente, ha dato il suo appoggio a, ...

