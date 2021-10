“Mi laureo”, ma non è vero: 29enne invita i genitori e poi si suicida. Sgomento a Bologna (Di sabato 9 ottobre 2021) Aveva detto ai genitori di raggiungerlo a Bologna, dove avrebbe discusso la sua tesi di laurea. Non era vero nulla e la tragedia si è abbattuta su un ventinovenne, L. N., abruzzese, iscritto alla facoltà di Economia e commercio. E’ stato trovato cadavere in via Zago, sotto al ponte di via Stalingrado da dove e si è lanciato. Non c’è stata nessuna festa iun questa tragedia assurda, atroce. Bologna, invita i genitori alla sua laurea, ma poi sui suicida Il corpo del ventinovenne, L. N., abruzzese, iscritto alla facoltà di Economia e commercio, è stato trovato sotto al ponte di via Stalingrado. Da lì lo studente si è lanciato. Una vicenda dolorosa. Lo Sgomento di parenti e amici che lo cercavano da tutta la mattina. Il ragazzo, stando a quanto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Aveva detto aidi raggiungerlo a, dove avrebbe discusso la sua tesi di laurea. Non eranulla e la tragedia si è abbattuta su un ventinovenne, L. N., abruzzese, iscritto alla facoltà di Economia e commercio. E’ stato trovato cadavere in via Zago, sotto al ponte di via Stalingrado da dove e si è lanciato. Non c’è stata nessuna festa iun questa tragedia assurda, atroce.alla sua laurea, ma poi suiIl corpo del ventinovenne, L. N., abruzzese, iscritto alla facoltà di Economia e commercio, è stato trovato sotto al ponte di via Stalingrado. Da lì lo studente si è lanciato. Una vicenda dolorosa. Lodi parenti e amici che lo cercavano da tutta la mattina. Il ragazzo, stando a quanto ...

