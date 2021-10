(Di sabato 9 ottobre 2021) Ledi Giorgiacontinuano perché adesso, pur di non prendere le distanze dale bollarlo una volta per tutte per quello che fu, ossia una dittatura criminale, dice altre ...

CaressaGiovanni : Meloni, supercazzole sul fascismo e bugie sull'Anpi per non condannare il fascismo - minomazz : @cribart @nunziapenelope Boh, allora sono io che credo che Giorgetti, Zaia, Meloni, Sassoli che fanno supercazzole… - EsterP8 : RT @globalistIT: - Angelo_Risorto : RT @globalistIT: - GanimedAntonio : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni supercazzole

Globalist.it

Ledi Giorgiacontinuano perché adesso, pur di non prendere le distanze dal fascismo e bollarlo una volta per tutte per quello che fu, ossia una dittatura criminale, dice altre parole ...... continuavano a cantare un'altra canzone, a sparareche neanche all'asilo nido ... Per la verità il partito dellae quello di mister preferenze Gianmarco Profili una prima decisione l'...La capa di Fratelli d'Italia non si libera del passato missino e invece di fare una seria analisi sulla dittatura di Mussolini se la prende con la sinistra e evoca complotti inesistenti ...La capa di Fratelli d'Italia non si libera del passato missino e invece di fare una seria analisi sulla dittatura di Mussolini se la prende con la sinistra e evoca complotti inesistenti ...