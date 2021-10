L’imbarazzo del Pd a votare la condanna del comunismo: per loro le dittature non sono tutte uguali… (Di sabato 9 ottobre 2021) Sul tema fascismo Giorgia Meloni non si fa zittire. E ribatte colpo su colpo. Ricordando che il Pd è l’unico partito che nel settembre 2019 ha avuto problemi a votare al Parlamento europeo a favore della mozione che condanna tutti i totalitarismi del ‘900. Forse – si chiede – c’era un imbarazzo a condannare Stalin e la dittatura sovietica? Be’ – conclude Meloni – io da chi non ha fatto i conti con il proprio passato non mi faccio fare la morale. La mozione del Parlamento europeo contro i totalitarismi “La verità – scrive su Facebook la leader di FdI – è che quando parla di fascismo, la sinistra intende tutto e il suo contrario, dal rischio di regime a chi manifesta contro il green pass. In pratica, sei fascista semplicemente perché non sei uno di loro. Troppo comodo. Se ne facciano una ragione: io questa sinistra la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sul tema fascismo Giorgia Meloni non si fa zittire. E ribatte colpo su colpo. Ricordando che il Pd è l’unico partito che nel settembre 2019 ha avuto problemi aal Parlamento europeo a favore della mozione chetutti i totalitarismi del ‘900. Forse – si chiede – c’era un imbarazzo are Stalin e la dittatura sovietica? Be’ – conclude Meloni – io da chi non ha fatto i conti con il proprio passato non mi faccio fare la morale. La mozione del Parlamento europeo contro i totalitarismi “La verità – scrive su Facebook la leader di FdI – è che quando parla di fascismo, la sinistra intende tutto e il suo contrario, dal rischio di regime a chi manifesta contro il green pass. In pratica, sei fascista semplicemente perché non sei uno di. Troppo comodo. Se ne facciano una ragione: io questa sinistra la ...

