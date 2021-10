L’economia dello spazio è un’occasione ghiotta per i cybercriminali (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo spazio (Getty Images)A che cosa serve lo spazio? E perché la space economy attrae, anche in Italia, cifre sempre più ingenti? Sono domande legittime, cui è ancora più importante rispondere di fronte a una crisi sanitaria globale, durante la quale le attività spaziali non si sono fermate, ma hanno assorbito risorse. Denaro che, in molti, hanno obiettato sarebbe stato meglio usare per risolvere i tanti problemi qui, sulla Terra. Insomma, perché “sprecare soldi per andare su Marte?” La fin troppo sintetica, ma corretta, risposta sarebbe: per mantenere viva la Terra. O almeno noi. Per scendere nel dettaglio, si potrebbe invece aggiungere che a più di sessant’anni dallo Sputnik, il primo oggetto artificiale ad aver orbitato attorno al nostro pianeta, la centralità del settore è aumentata: lo ... Leggi su wired (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo(Getty Images)A che cosa serve lo? E perché la space economy attrae, anche in Italia, cifre sempre più ingenti? Sono domande legittime, cui è ancora più importante rispondere di fronte a una crisi sanitaria globale, durante la quale le attività spaziali non si sono fermate, ma hanno assorbito risorse. Denaro che, in molti, hanno obiettato sarebbe stato meglio usare per risolvere i tanti problemi qui, sulla Terra. Insomma, perché “sprecare soldi per andare su Marte?” La fin troppo sintetica, ma corretta, risposta sarebbe: per mantenere viva la Terra. O almeno noi. Per scendere nel dettaglio, si potrebbe invece aggiungere che a più di sessant’anni dallo Sputnik, il primo oggetto artificiale ad aver orbitato attorno al nostro pianeta, la centralità del settore è aumentata: lo ...

