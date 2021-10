Laura Boldrini dopo l' assalto fascista alla Cgil | ' I gruppi neofascisti vanno sciolti'

(Di sabato 9 ottobre 2021) Quello che è accaduto ha dell'incredibile ed è il risultato di anni di sottovalutazioni e di magistratura e forze di polizia che non possono o non vogliono bloccare sul serio questi continui rigurgiti ...

Advertising

stdibla : Diretta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Al Presidente del Senato Pietro Grasso, Alla Presidente d… - HuaweiP38 : RT @basta_tifare: Da sempre il Partito Democratico si oppone a ogni forma di nazifascismo da ogni parte del globo. Cerca su internet 'Laura… - basta_tifare : Da sempre il Partito Democratico si oppone a ogni forma di nazifascismo da ogni parte del globo. Cerca su internet… - Serenel73 : RT @francotaratufo2: Ombre… nere sulla Lega. Durissima Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata del Pd: “In un Paese normale,… - Giancar70336148 : RT @francotaratufo2: Ombre… nere sulla Lega. Durissima Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata del Pd: “In un Paese normale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini

ilGiornale.it

... Teresa Bellanova ed Ettore Rosato (Italia Viva), Francesco Lollobrigida (Fdi), i candidati sindaco di Roma Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, l'ex presidente della Camera. Tra ...La polemica che miss incompresa 2021 (ma anche di tutti gli anni precedenti), ossia la (dis)onorevole, ha creato sulla nuova statua della spigolatrice che da pochi giorni abbellisce, e mai verbo fu più azzeccato, la piazza principale di Sapri rappresenta senza dubbio, oltre che un ...In piazza sabato 16 ottobre e scioglimento di Forza Nuova: sono due richieste che partono dall'assemblea generale della Cgil convocata ieri in risposta all'assalto avvenuto contro la sede di Roma del ...Condividi . Si sono presentati in tantissimi dalle prime ore di domenica in presidio per la manifestzione di solidarità davanti la sede della Cgil assaltata nel sabato di guerrig ...