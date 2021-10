Jo Squillo deluse da Sophie Codegoni | nomination amara

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 ottobre 2021) Come sempre il post puntata del Grande Fratello VIP regala momenti molto più interessanti della puntata. E’ successo anche dopo la puntata dell’8 ottobre 2021 del reality di Canale 5. In particolare a causa dellesi è accesa una discussione parecchio seria trae Jo. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata chiamata a fare lepalesi e ha fatto il nome di Jo. Ha motivato la suadicendo che sapeva che nessun altro l’avrebbe votata , e che quindi non sarebbe stata a rischio. Ed effettivamente lanon è andata al televoto, dove invece si sfideranno Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi. Ma non ha comunque digerito bene il voto diche ha poi anche cercato di motivare la ...