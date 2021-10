Green pass. Alla firma di Draghi le linee guida. Dal 15 ottobre obbligatorio per entrare al lavoro (Di sabato 9 ottobre 2021) ... le istruzioni Napoli, ancora un'aggressione ad un giovane nel cuore della città Professione osteopata: riconosciuta come professione sanitaria, decreto in Gazzetta Ufficiale Domenica In, ... Leggi su agenpress (Di sabato 9 ottobre 2021) ... le istruzioni Napoli, ancora un'aggressione ad un giovane nel cuore della città Professione osteopata: riconosciuta come professione sanitaria, decreto in Gazzetta Ufficiale Domenica In, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - FilippoDuo : RT @RobertoBurioni: A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il green pass ricordo che esiste… - gianlucav77 : RT @andreapezzi: A pochi giorni dall’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro, non posso non rimarcare la… -