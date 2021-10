GP Turchia, qualifiche di Formula Uno: programma e diretta tv (Di sabato 9 ottobre 2021) In attesa di conoscere gli esiti delle Libere 3 che dovrebbero essere bagnate dalla pioggia, le prime due sessione del venerdì di Formula Uno hanno eletto un tiranno incontrastato su tutti: Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti nelle Libere 1 e Libere 2 risultando imprendibile. Cosa accadrà nel GP Turchia con le qualifiche di questo sabato? Attenzione allo scatto d’orgoglio di Max Verstappen e alla grande prova di ieri di Charles Leclerc. Ecco le ultime e dove vedere in diretta tv questo appuntamento così importante. GP Turchia, qualifiche che confermeranno lo strapotere di Hamilton? È una Mercedes che sorride a metà. Le ottime prestazioni del campione del mondo in carica saranno sporcate, infatti, dalla penalità che l’inglese subirà per il cambio di Power Unit: il pilota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) In attesa di conoscere gli esiti delle Libere 3 che dovrebbero essere bagnate dalla pioggia, le prime due sessione del venerdì diUno hanno eletto un tiranno incontrastato su tutti: Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti nelle Libere 1 e Libere 2 risultando imprendibile. Cosa accadrà nel GPcon ledi questo sabato? Attenzione allo scatto d’orgoglio di Max Verstappen e alla grande prova di ieri di Charles Leclerc. Ecco le ultime e dove vedere intv questo appuntamento così importante. GPche confermeranno lo strapotere di Hamilton? È una Mercedes che sorride a metà. Le ottime prestazioni del campione del mondo in carica saranno sporcate, infatti, dalla penalità che l’inglese subirà per il cambio di Power Unit: il pilota ...

Advertising

SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canale 207 #T… - Luca_Zunino : Formula 1 GP Turchia: dopo le prove libere di ieri e l'FP3 di stamattina, alle 14 partiranno le qualifiche del 16°… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canale 207 #T… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canal… - CalcioIN : GP TURCHIA Streaming Gratis ROJADIRECTA Formula 1 2021: dove vedere QUALIFICHE Ferrari a Istanbul -