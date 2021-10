Gli scontri fra 'no green pass' e polizia a due passi da Palazzo Chigi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - scontri a Roma al corteo, non autorizzato, dei no green pass. I tafferugli sono cominciati all'ingresso di Villa Borghese e sono proseguiti in centro con lanci di bombe carta e sedie cui la polizia ha risposto con fumogeni e cariche di alleggerimento. Un gruppo di manifestanti ha occupato la sede della Cgil in Corso d'Italia, nei pressi di Villa Borghese. Il corteo si è poi diretto verso il centro arrivando fino in fondo a via del Tritone, a due passi da Palazzo Chigi. Al momento si registra un solo fermo. Gli ingressi di Montecitorio e di Palazzo Chigi sono presidiati da camionette della polizia. Intanto alcune persone hanno raggiunto le transenne che circondano piazza Colonna, su cui si affaccia il ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI -a Roma al corteo, non autorizzato, dei no. I tafferugli sono cominciati all'ingresso di Villa Borghese e sono proseguiti in centro con lanci di bombe carta e sedie cui laha risposto con fumogeni e cariche di alleggerimento. Un gruppo di manifestanti ha occupato la sede della Cgil in Corso d'Italia, nei pressi di Villa Borghese. Il corteo si è poi diretto verso il centro arrivando fino in fondo a via del Tritone, a duei da. Al momento si registra un solo fermo. Gli ingressi di Montecitorio e disono presidiati da camionette della. Intanto alcune persone hanno raggiunto le transenne che circondano piazza Colonna, su cui si affaccia il ...

Advertising

Pontifex_it : Siamo in questo cammino per coltivare la pace in nome di Dio, riconoscendoci fratelli. Se c’è chi vuole dividere e… - ilfoglio_it : In diecimila si sono radunati a piazza del Popolo. Gli scontri con la polizia sono iniziati quando un manipolo di m… - xposeidone : RT @Pietro_Otto: Cariche vicino Palazzo Chigi: proseguono gli incidenti... #scontri #Roma #NoGreenPass - sulsitodisimone : Gli scontri fra 'no green pass' e polizia a due passi da Palazzo Chigi - ioeilmiomare : RT @localteamtv: Cariche vicino Palazzo Chigi: proseguono gli incidenti #scontri #Roma #NoGreenPass -