GF Vip, Amedeo Goria vuole diffidare la ex: ecco cos'è successo nella notte (Di sabato 9 ottobre 2021) Che Amedeo Goria fosse tutt'altro che felice e assolutamente spiazzato dalla notizia della possibile gravidanza della compagna (o ex?) Vera Miales, è stato chiaro a tutti nel momento stesso in cui Alfonso Signorini gli ha dato la notizia in diretta nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 6. Ma quello che nessuno si aspettava, è che nella notte il giornalista sportivo prendesse una decisione drastica.

