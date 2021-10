Emirati Arabi, ingegneria made in Italy per il tetto padiglione emeratino (Di sabato 9 ottobre 2021) All’Expo di Dubai la movimentazione del tetto del padiglione degli Emirati Arabi Uniti, garantita dal più grande impianto oleodinamico di questo genere mai eseguito, è stata curata da un’azienda italiana. A compiere questa opera di alta ingegneria è la Duplomatic MS, azienda milanese che rappresenta una delle eccellenze del made in Italy, specialista nel settore dell’oleodinamica. Duplomatic è stata scelta selezionata per realizzare la struttura di Dubai grazie alla propria competenza nell’ingegnerizzazione di soluzioni destinate alla risoluzione di problematiche complesse di motion control destinate ai principali costruttori mondiali di macchine operatrici. Il padiglione emeratino si sviluppa su 15mila metri quadri ed è stato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) All’Expo di Dubai la movimentazione deldeldegliUniti, garantita dal più grande impianto oleodinamico di questo genere mai eseguito, è stata curata da un’azienda italiana. A compiere questa opera di altaè la Duplomatic MS, azienda milanese che rappresenta una delle eccellenze delin, specialista nel settore dell’oleodinamica. Duplomatic è stata scelta selezionata per realizzare la struttura di Dubai grazie alla propria competenza nell’ingegnerizzazione di soluzioni destinate alla risoluzione di problematiche complesse di motion control destinate ai principali costruttori mondiali di macchine operatrici. Ilsi sviluppa su 15mila metri quadri ed è stato ...

