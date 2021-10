Eitan, la nonna materna attacca: “L’Italia è responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensione all’udienza per il caso Eitan Biran, il bimbo unico sopravvissuto alla strage della funivia di Stresa e rapito dal nonno che lo ha portato in Israele. Il suo ritorno in Italia con la zia paterna è nelle mani della giustizia israeliana, ma durante la seconda udienza di ieri a tenere banco è stata la presenza della nonna materna, che ha lanciato un duro attacco contro L’Italia. Eitan, duro attacco della nonna materna alla seconda udienza È passato quasi un mese da quando Eitan Biran è stato portato in Israele: l’11 settembre il nonno Shmuel Peleg non lo ha riportato a casa dopo una visita concordata, ha raggiunto un aereo privato in Svizzera e da lì ha portato il bambino ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensione all’udienza per il casoBiran, il bimbo unico sopravvissuto alla stragefunivia di Stresa e rapito dal nonno che lo ha portato in Israele. Il suo ritorno in Italia con la zia paterna è nelle manigiustizia israeliana, ma durante la seconda udienza di ieri a tenere banco è stata la presenza, che ha lanciato un duro attacco contro, duro attaccoalla seconda udienza È passato quasi un mese da quandoBiran è stato portato in Israele: l’11 settembre il nonno Shmuel Peleg non lo ha riportato a casa dopo una visita concordata, ha raggiunto un aereo privato in Svizzera e da lì ha portato il bambino ...

