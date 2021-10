Bimbo rapito, il padre di David racconta la sua versione a Quarto Grado (Di sabato 9 ottobre 2021) Bimbo rapito, il padre racconta la sua versione a Quarto Grado. Non si dice un uomo violento, ma desideroso di stare con il figlio Intervistato da Quarto Grado, Bogdan Hristache, autore del rapimento del figlio di 5 anni David, ha raccontato la sua versione dei fatti. Parlando dell’ex moglie ha detto: “Alexandra è una bugiarda, la custodia di David non è esclusiva ma è comune” e ha aggiunto “Mi dispiace, sono un padre. David ha bisogno di due genitori e mi ama, eppure lei non crede che sia giusto che mi veda”. Poi sulle presunte accuse di violenza, dice: “Non sono pericoloso, lavoro in Italia da cinque anni. Pago mezzo milione di Iva ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021), illa sua. Non si dice un uomo violento, ma desideroso di stare con il figlio Intervistato da, Bogdan Hristache, autore del rapimento del figlio di 5 anni, hato la suadei fatti. Parlando dell’ex moglie ha detto: “Alexandra è una bugiarda, la custodia dinon è esclusiva ma è comune” e ha aggiunto “Mi dispiace, sono unha bisogno di due genitori e mi ama, eppure lei non crede che sia giusto che mi veda”. Poi sulle presunte accuse di violenza, dice: “Non sono pericoloso, lavoro in Italia da cinque anni. Pago mezzo milione di Iva ...

