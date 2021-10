Basket, serie A1 femminile: il programma delle partite e dove vederle (Di sabato 9 ottobre 2021) Si gioca tutta domani la seconda giornata di andata dopo l'opening day della settimana scorsa. Si parte alle 17 con Lucca - Venezia. Streaming e tv su LBF. ... Leggi su today (Di sabato 9 ottobre 2021) Si gioca tutta domani la seconda giornata di andata dopo l'opening day della settimana scorsa. Si parte alle 17 con Lucca - Venezia. Streaming e tv su LBF. ...

Advertising

sportvicentino : BASKET SERIE A2 FEMMINILE - Tra passato e presente la nuova sfida di @AsVicenza che inizia sabato da Mantova. Il r… - SalernoSport24 : ??? La Polisportiva Folgore Nocera sarà l'ultima a scendere sul parquet. #Sport #Basket - enchantedmarvel : Non io che guardo una serie tv Disney per adolescenti solo perché l'allenatore di basket è un bono da paura ?? - PeriferiamoNews : Basket, al Centro Sportivo Secondigliano al via il campionato di serie C - SalernoSport24 : ??? I granata puntano a rilanciarsi dopo la sconfitta all'esordio. #Sport #Basket #SerieB -