ATTENTI AL FINTO MESSAGGIO EMAIL DA SKY CON RIMBORSO

(Di sabato 9 ottobre 2021) In queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad unacon oggetto : “Riferimento :SKY”. Si tratta di phishing ed è importante non cliccare sul link che vi porterebbe ad inserire i vostri dati in unsito SKY. Eliminare subito la. Ecco il testo completo : ———————– Gentile Cliente, Si tratta di un ultimo sollecito, si dispone di unincompiuto.delle 89,56€ è ancora-valido fino 09/10/2021. É necessario compilare il modulo, e ci dà due giorni lavorativi per elaborare la vostra richiesta. Area Clienti ( QUI IL LINK MALEVOLO ) Cordiali saluti, Sky Italy ———————– Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .