Atessa | maxi focolaio nella fabbrica | 80% con green pass

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 ottobre 2021) Undi Covid-19, con 27 lavoratori interessati, è emerso all’interno della Tiberina Sangro di, azienda che conta 500 addetti per le lavorazioni di stampaggio e saldatura e produce componenti per gli stabilimenti di Stellantis in Italia e il principale cliente che è la Sevel di. L’80% dei lavoratori risultati positivi dopo i tamponi molecolari e antigenici erano vaccinati asintomatici e avevano il. L’insorgenza dei casi positivi si è scoperta a inizio settimana e l’azienda, dopo aver allertato la Asl, ha avviato uno screening di massa per bloccare i contagi e risalire alla catena dei contatti più stretti. Effettuata anche una sanificazione straordinaria. Larappresentanza di sicurezza è stata allertata dal comitato covid. La situazione sanitaria è ...