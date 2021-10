WTA Indian Wells 2021: Trevisan sconfigge Bouzkova dopo un match infinito e vola al secondo turno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Martina Trevisan accede al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells. L’italiana (numero 66 del ranking) ha superato in tre set Marie Bouzkova (n.93 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 6-4 al termine di un’epica battaglia durata ben tre ore e cinquantatre minuti (secondo match più lungo dell’anno in campo femminile). dopo il successo nel primo set, Trevisan si è portata sul 4-2 nel secondo parziale ma, complice anche la pressione, si è fatta prima recuperare e ha poi perso al tie-break. L’ultimo set è stato uno scontro colpo su colpo che ha visto le lacrime finali della ceca e la vittoria dell’italiana. Nel prossimo turno Trevisan affronterà l’estone Anett ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Martinaaccede aldel WTA 1000 di. L’italiana (numero 66 del ranking) ha superato in tre set Marie(n.93 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 6-4 al termine di un’epica battaglia durata ben tre ore e cinquantatre minuti (più lungo dell’anno in campo femminile).il successo nel primo set,si è portata sul 4-2 nelparziale ma, complice anche la pressione, si è fatta prima recuperare e ha poi perso al tie-break. L’ultimo set è stato uno scontro colpo su colpo che ha visto le lacrime finali della ceca e la vittoria dell’italiana. Nel prossimoaffronterà l’estone Anett ...

