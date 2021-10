Woody Harrelson prende a pugni un ubriaco a Washington (Di venerdì 8 ottobre 2021) Woody Harrelson, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche statunitensi, ha preso a pugni un ubriaco a Washington presso il roof bar del Watergate Hotel. Woody Harrelson ha preso a pugni un ubriaco che ha scattato alcune foto a lui e a sua figlia mentre si trovava a Washington, DC; gli inquirenti ritengono che l'attore abbia agito per "autodifesa", come testimoniano anche molte persone che erano presenti sul luogo dell'incidente, avvenuto dopo le 23. Il portavoce della polizia metropolitana, Dustin Sternbeck, ha confermato che mercoledì sera le autorità hanno risposto a una "presunta aggressione", avvenuta presso il roof bar del Watergate Hotel. L'incidente ha avuto luogo quando un uomo, che secondo la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021), secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche statunitensi, ha preso aunpresso il roof bar del Watergate Hotel.ha preso aunche ha scattato alcune foto a lui e a sua figlia mentre si trovava a, DC; gli inquirenti ritengono che l'attore abbia agito per "autodifesa", come testimoniano anche molte persone che erano presenti sul luogo dell'incidente, avvenuto dopo le 23. Il portavoce della polizia metropolitana, Dustin Sternbeck, ha confermato che mercoledì sera le autorità hanno risposto a una "presunta aggressione", avvenuta presso il roof bar del Watergate Hotel. L'incidente ha avuto luogo quando un uomo, che secondo la ...

