Virginia Raggi vede Michetti ma sul ballottaggio fa un passo di lato: «Nessuna indicazione di voto: i cittadini non sono mandrie» (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato Enrico Michetti in Campidoglio ma non ha dato indicazioni di voto in vista del ballottaggio con Roberto Gualtieri alle elezioni comunali. «Ho già detto che i cittadini non sono mandrie da portare al pascolo», dice la sindaca che nella prossima consiliatura sarà consigliera comunale. L’incontro si è svolto a porte chiuse, prima con lo staff e poi faccia a faccia. E il candidato sindaco del centrodestra ha confermato che non ci sono accordi con i grillini in vista: «sono venuto qui per una visita istituzionale, non facciamo accordi di palazzo». Sul ballottaggio Michetti aveva parlato qualche ora prima a Radio24: «Noi ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex sindaca di Romaha incontrato Enricoin Campidoglio ma non ha dato indicazioni diin vista delcon Roberto Gualtieri alle elezioni comunali. «Ho già detto che inonda portare al pascolo», dice la sindaca che nella prossima consiliatura sarà consigliera comunale. L’incontro si è svolto a porte chiuse, prima con lo staff e poi faccia a faccia. E il candidato sindaco del centrodestra ha confermato che non ciaccordi con i grillini in vista: «venuto qui per una visita istituzionale, non facciamo accordi di palazzo». Sulaveva parqualche ora prima a Radio24: «Noi ...

Advertising

Agenzia_Dire : Scontro tra Salvatore #Buzzi e Virginia #Raggi per un video su Facebook. La sindaca uscente: 'Sono già tornati'. - VittorioSgarbi : Virginia Raggi su Twitter: “Io non mollo”. Infatti, cedono persino i ponti, ma non la sua poltrona. @stampasgarbi - fattoquotidiano : “Patata bollente”, Feltri e Senaldi condannati per diffamazione: multa di 11mila euro per il titolo di Libero su Vi… - MarracinoD : RT @gabelmanu: 17 Settembre 2020 Buzzi ,colluso fino al collo col Pd nella mangiatoia romana, se la prende con Virginia Raggi #VirginiaS… - MraCnz : RT @inaltoicuori_5S: Questa volta è la Consulta a condannare uno dei tanti atti di 'bullismo' istituzionale di Zingaretti nei confronti di… -