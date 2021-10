Verona | Simeone | “Questa stagione è decisiva per la mia carriera” | News

Advertising

EuropaCalcio : #Verona, #Simeone: “Ho fiducia nella squadra. Mi ha chiamato #Crespo e…” #europacalcio - sportli26181512 : Hellasmania: è ora di parlare di Simeone: Oramai, dopo 5 presenze con la nuova maglia del Verona, è giunto il momen… - Cagliari_1920 : Simeone: «Cagliari, ecco perché ho scelto Verona. I miei segreti sono…» #cagliaricalcio - HVeronaStyle : Simeone: «Ho scelto l’Hellas perché rispecchia la mia idea di calcio. Non molla mai» . . #hellasveronastyle #seriea… - sportli26181512 : Verso Milan-Verona, Simeone: 'Questa stagione è decisiva per la mia carriera': Giovanni Simeone, attaccante del Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Simeone

Pianeta Milan

Commenta per primo Oramai, dopo 5 presenze con la nuova maglia del, è giunto il momento di parlare un poco di Diegoe del suo rendimento in queste prime gare in gialloblù. Ammettiamolo: è arrivato tra i mille dubbi, miei compresi, a inizio stagione, in ...Commenta per primo Giovanni, attaccante del, parla a la Gazzetta dello Sport , spiegando perché ha scelto di vestire la maglia gialloblù: 'Mi ha chiamato il direttore D'Amico e mi ha fatto capire quanto mi ...Simeone non arrivava certo da stagioni entusiasmanti al Cagliari, messo praticamente in disparte dalla società e dai tifosi che, spazientiti, non aspettavano altro che la cessione del giocatore, come ...Manca ancora più di una settimana all'incrocio tra Milan e Verona, ma la squadra di Tudor è già al lavoro per preparare il match contro i rossoneri. Oggi, ...