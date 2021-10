Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 17:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale che scende a 34 centomila abitanti contro i 39 della settimana prima il tasso di occupazione dei malati covid in terapia intensiva è in via Vedimi lezione al 4,8% il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale scende al 5,1% il numero di persone ricoverate in queste aree lieve diminuzione 4 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana si tratta di Basilicata pubblica amministrazione di Trento e Bolzano Valle d’Aosta distanti 17 regioni risultano classificate a rischio basso la scorsa settimana solo una regione il Lazio risulta va a rischio moderato la Sicilia torna in zona Bianca ho firmato l’ordinanza spiega il ministro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale che scende a 34 centomila abitanti contro i 39 della settimana prima il tasso di occupazione dei malati covid in terapia intensiva è in via Vedimi lezione al 4,8% il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale scende al 5,1% il numero di persone ricoverate in queste aree lieve diminuzione 4 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana si tratta di Basilicata pubblica amministrazione di Trento e Bolzano Valle d’Aosta distanti 17 regioni risultano classificate a rischio basso la scorsa settimana solo una regione il Lazio risulta va a rischio moderato la Sicilia torna in zona Bianca ho firmato l’ordinanza spiega il ministro ...

Advertising

pomeriggio5 : Sta per iniziare #Pomeriggio5! ?? Anche oggi, tutte le ultime notizie: dal bambino rapito a Padova che è stato trova… - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - cremaonline : #Crema: Comitato verità e giustizia ospiti della Fondazione benefattori cremaschi, banchetto informativo e volantin… - VesuvioLive : Obbligo di Green Pass al lavoro, dall’app per i controlli alle multe: le novità -