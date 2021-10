Tragedia sui binari a Ladispoli | morto un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021)questa mattina suinel tratto ferroviario trae Maccarese, dove una persona è stata investita. E’ successo poco dopo le 11 e attualmente il traffico resta sospeso, con la circolazione in tilt, tra Civitavecchia e Maccarese.suiSul posto gli agenti della Polfer e i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Resta da capire se si sia trattato di un incidente o se la persona abbia deciso di uccidersi così, di farsi investire dal treno. Un impatto violento che, come si può immaginare, non gli ha lasciato scampo. Treni in tilt tra Civitavecchia e Maccarese Attualmente, come fa sapere Trenitalia, è in atto la programmazione ferroviaria. Alcuni treni, come i regionali 12520 Roma Termini (11:42) – Civitavecchia (13:05) e 12539 ...