The Walking Dead 11B: un teaser svela la data di uscita dei nuovi episodi della serie (Di sabato 9 ottobre 2021) Un teaser condiviso online svela quando debutteranno gli episodi della seconda parte di The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie. The Walking Dead 11 tornerà sugli schermi con la seconda parte dell'ultina stagione e un teaser svela la data di uscita: il 20 febbraio 2022 sugli schermi di AMC (in Italia le puntate sono distribuite in streaming sulla piattaforma Disney+). Nel video si affronta il tema delle scelte che vengono prese nella vita e viene mostrata Pamela Milton, a capo del Commonwealth, oltre a Daryl che riabbraccia Judith. Nella seconda parte dell'ultima stagione di The Walking Dead molti degli eroi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Uncondiviso onlinequando debutteranno gliseconda parte di The11, l'ultima stagione. The11 tornerà sugli schermi con la seconda parte dell'ultina stagione e unladi: il 20 febbraio 2022 sugli schermi di AMC (in Italia le puntate sono distribuite in streaming sulla piattaforma Disney+). Nel video si affronta il tema delle scelte che vengono prese nella vita e viene mostrata Pamela Milton, a capo del Commonwealth, oltre a Daryl che riabbraccia Judith. Nella seconda parte dell'ultima stagione di Themolti degli eroi ...

Advertising

ciaosonochiara : Mi fa più paura ‘sto siparietto della #Cipriani che centododici stagioni di The Walking Dead. Mannaggiaò. #gfvip - DildoBaggjns : Quando segui The Walking Dead da undici stagioni - Marco67Milano : Ho reiniziato The Walking Dead, considerando che sono 11 stagioni e io la guardavo scaricato e sottotitolato quando… - GabriDD : #TheWalkingDead : nonostante tutto, #RickGrimes è ancora il protagonista - NeoEnigma : #TheWalkingDead: nonostante tutto, Rick Grimes è ancora il protagonista -