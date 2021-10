Tale e quale show 2021: Francesca Alotta è Adele (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantante Francesca Alotta nei panni di Adele, con il brano Rolling in the deep. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Una buona esibizione. Vocalmente non era identica all’originale e la Alotta ha messo più graffiato del dovuto, ma la performance nel complesso è riuscita. La Alotta ha spiegato di aver avuto un problema con il labbro che si stava staccando e quindi ha avuto qualche piccolo problema. Potete vedere l’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantantenei panni di, con il brano Rolling in the deep. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Una buona esibizione. Vocalmente non era identica all’originale e laha messo più graffiato del dovuto, ma la performance nel complesso è riuscita. Laha spiegato di aver avuto un problema con il labbro che si stava staccando e quindi ha avuto qualche piccolo problema. Potete vedere l’esibizione di ...

