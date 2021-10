Squid Game sta per diventare la serie più vista di sempre di Netflix ed è un bene

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non me lo invento io ma l’ha detto Ted Sarandos, l’amministratore delegato di, alla Code tech conference:, una produzione coreana, è già lastraniera piùdisulla piattaforma (ha superato Lupin, che deteneva lo scettro fino ad ora) ma si prepara aquella piùin assoluto superando quel noioso feuilleton in costume che è Bridgeton. Se per caso avete vissuto su un’isola deserta e non ne avete mai sentito parlare,è una sorta di “thriller dei sopravvissuti” ambientato in una Seoul dei giorni nostri. 456 persone, unite dalla disperazione e dall’essere indebitati fino al collo, si ritrovano su un’isola a mettersi alla prova su 6 giochi della nostra infanzia ...