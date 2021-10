Salone di Ginevra - Riflessioni sullultimo annullamento (con provocazione finale) (Di venerdì 8 ottobre 2021) 7 ottobre 2021. Il Salone di Ginevra dell'anno prossimo viene cancellato (o per meglio dire rinviato al 2023: così si sono espressi ufficialmente gli organizzatori). 30 settembre: il Salone di Ginevra quello stesso Salone di Ginevra era stato appena confermato ufficialmente, con tanto di numeri previsti, estensione delle aree espositive, ceralacca, sigilli eccetera. Rumore bianco. Ma spingiamoci ancora più indietro nel tempo e ripercorriamo almeno in parte, perché ne vale la pena questa saga apparentemente infinita di annunci che ha condotto, infine, alla nota stampa datata ieri. 27 maggio: un comunicato stampa fissava già le date dell'evento. 1 marzo: il ceo della manifestazione, Sandro Mesquita, dichiarava: Chiuderemo gli accordi con i partner nelle prossime settimane. Eccetera. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 ottobre 2021) 7 ottobre 2021. Ildidell'anno prossimo viene cancellato (o per meglio dire rinviato al 2023: così si sono espressi ufficialmente gli organizzatori). 30 settembre: ildiquello stessodiera stato appena confermato ufficialmente, con tanto di numeri previsti, estensione delle aree espositive, ceralacca, sigilli eccetera. Rumore bianco. Ma spingiamoci ancora più indietro nel tempo e ripercorriamo almeno in parte, perché ne vale la pena questa saga apparentemente infinita di annunci che ha condotto, infine, alla nota stampa datata ieri. 27 maggio: un comunicato stampa fissava già le date dell'evento. 1 marzo: il ceo della manifestazione, Sandro Mesquita, dichiarava: Chiuderemo gli accordi con i partner nelle prossime settimane. Eccetera. ...

Advertising

uggNp6MXLo8Zedo : RT @lupecchioli: Questo è un problema un tantino più pressante da occuparsi dell'imporre il GP per i lavoratori, ma non se ne parla... http… - Flavr7 : RT @lupecchioli: Questo è un problema un tantino più pressante da occuparsi dell'imporre il GP per i lavoratori, ma non se ne parla... http… - 2631925 : RT @lupecchioli: Questo è un problema un tantino più pressante da occuparsi dell'imporre il GP per i lavoratori, ma non se ne parla... http… - HDmotori : RT @HDmotori: Salone di Ginevra, salta l'edizione 2022. Il GIMS rinviato al 2023 - nonrispondere : RT @FinanciaLounge: Il #SaloneDiGinevra 2022 non si farà, a causa della crisi dei #chip -