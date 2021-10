Riforma fiscale | Draghi | cordiale colloquio con Berlusconi | lo annuncia Palazzo Chigi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante ilè stato condiviso il percorso avviato sulla delega per lae si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

marattin : È vero che nella riforma fiscale c’è una patrimoniale? O forse stiamo solo assistendo agli ultimi colpi di coda del… - marattin : Sono stato ospite a Sky Economia. La legge delega presentata dal governo sulla riforma fiscale ricalca pienamente i… - marcocappato : La riforma fiscale indispensabile è quella per la trnasizione ecologica: spostare le tasse dal lavoro alle emission… - SBerritta : RT @mariamacina: Nel 2014 il governo Renzi ricevette una delega fiscale con l’obiettivo di riformare il catasto dei fabbricati. A sollecita… - GiampaoloScopa : RT @mariamacina: Nel 2014 il governo Renzi ricevette una delega fiscale con l’obiettivo di riformare il catasto dei fabbricati. A sollecita… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale

lentepubblica.it

... ha avuto "un lungo e cordiale" colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale "è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la...... Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per lae si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto. Lo rende noto ...Durante il colloquio è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto riforma, draghi, berlusconi ...08 ottobre 2021Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è ...