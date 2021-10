Perché ottobre è un mese decisivo per capire cosa succederà con Covid-19

Leggi su wired

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (foto: Chris Liverani/Unsplash)Nel corso deldi settembre i dati sulla pandemia di-19 hanno progressivamente avuto sempre meno spazio sui media italiani. Giornali, radio e tv hanno come sempre riportato quotidianamente i dati dei bollettini, ma l’impressione generale è che non facessero più notizia, tanto da essere confinati ben lontani da prime pagine e contenuti in evidenza. Oltre che per il rincorrersi di altre notizie rilevanti, dall’Italia e dal mondo, i numeri dell’emergenza sanitaria sono finiti relegati in un angolino della mappa dell’informazione probabilmente per i loro valori in sé: dopo il picco di nuovi contagi intorno a fine agosto, le curve dei casi positivi e quella dei ricoveri (in reparto e in terapia intensiva) hanno avuto un lento ma inesorabile calo. Insomma, un susseguirsi di aggiornamenti poco rilevanti e tutto sommato ...