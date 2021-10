Pensione quota 100: spetta se si compiono i 62 anni nel corso dell’A.S. 2021/2022? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per i dipendenti del comparto scuola il pensionamento il 1 settembre 2022 con quota 100 richiede l'aver raggiunto i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per i dipendenti del comparto scuola il pensionamento il 1 settembrecon100 richiede l'aver raggiunto i requisiti di accesso entro il 31 dicembre. L'articolo .

