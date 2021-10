Ostia | minacciata Maricetta Tirrito | portavoce del Comitato collaboratori di Giustizia | “Pioggia in arrivo”

(Di venerdì 8 ottobre 2021)– “in… Così imparerai a far cantare la gente in pace“. E’ la minaccia arrivata all’indirizzo dideldi(Co.G.I.) e per la quale è stata presentata formale denuncia alla Magistratura. Poche righe, mandate da un indirizzo anonimo, come “Utente Facebook”, alla posta privata dellasul noto social network. Poche righe che però, nel gergo criminale, hanno un significato ben preciso: “” infatti è sinonimo di sventagliata di proiettili. E casualità vuole che sia arrivata dopo le battaglie fatte dalladel Co.G.I. rispetto a diversi concerti previsti addurante ...

Advertising

gpellarin84 : RT @FedeAngeli: Un anno fa arrivò la prima conferma alla mia inchiesta del 2013. Mafia. Mi é costato una vita senza più libertà Fui seque… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia minacciata

Il Faro Online

Solo dopo alcune ore la donna è stata soccorsa dal coinquilino che non era presente al momento dell'aggressione, quindi è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Grassi die dimessa con ...... da quel giorno la mia vita è cambiata: sono sotto scorta perché mi hanno. Ma rifarei ... In settimana la sindaca sarà in camper a. E domenica prossima presenterà il programma. Ieri ...Ostia – Stamattina si è verificato un incidente in via Mezzocamino tra un’auto e un mezzo pesante. Uno scontro che sta provocando tuttora code sulla via del Mare tra Giardino di Roma e Grande raccordo ...Al giovane non gli è andata giù la multa e così si è presentato di notte in caserma insultando e minacciando i carabinieri ...