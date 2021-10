Mihajlovic: "Per 25 anni mi hanno chiamato zingaro di m… Servono pene esemplari" (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ospite del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole sul tema della lotta al razzismo Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'allenatore del Bologna Sinisaospite del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole sul tema della lotta al razzismo

Mihajlovic: 'Oggi ogni contatto è fallo, avrei giocato metà delle partite' Così Sinisa Mihajlovic , ospite al festival dello Sport in corso a Trento. L'allenatore del Bologna ... 'Nel 1991 con la Stella Rossa il premio per la vittoria della Coppa Campioni non arrivava ai ...

Mihajlovic: "Per Coppa Campioni 1991 in premio 5.000 euro" - Calcio Agenzia ANSA Calcio: Mihajlovic “leucemia? Il mio pianto segno di forza” (ANSA) – TRENTO, 08 OTT – “Tu non sei forte se non piangi, non c’entra niente. È una cosa che viene da dentro ed è giusto presentarsi agli altri per ciò che si è. Piangendo ho dato un’immagine di forz ...

