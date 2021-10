Masters 1000 Indian Wells 2021: Matteo Berrettini e Jannik Sinner si cancellano dal torneo di doppio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Niente torneo di doppio per Matteo Berrettini e Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il romano e l’altoatesino, infatti, si sono cancellati dal tabellone principale, al quale si erano iscritti con un’idea neanche troppo peregrina di affinare l’intesa in proiezione Coppa Davis. I due avrebbero dovuto affrontare il tedesco Kevin Krawietz e il rumeno Horia Tecau, accreditati della testa di serie numero 5 e vincitori, con compagni diversi, di complessivi quattro tornei dello Slam, due per persona. Al loro posto entrano da alternate i serbi Filip Krajinovic e Dusan Lajovic. Il problema, secondo quanto appreso da diverse fonti, starebbe in un problema al collo del numero 1 d’Italia in singolare ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nientediperaldi. Il romano e l’altoatesino, infatti, si sono cancellati dal tabellone principale, al quale si erano iscritti con un’idea neanche troppo peregrina di affinare l’intesa in proiezione Coppa Davis. I due avrebbero dovuto affrontare il tedesco Kevin Krawietz e il rumeno Horia Tecau, accreditati della testa di serie numero 5 e vincitori, con compagni diversi, di complessivi quattro tornei dello Slam, due per persona. Al loro posto entrano da alternate i serbi Filip Krajinovic e Dusan Lajovic. Il problema, secondo quanto appreso da diverse fonti, starebbe in un problema al collo del numero 1 d’Italia in singolare ...

