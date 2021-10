Mancini: «Giovani cresciuti e Locatelli ne è l'esempio» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Trento, 8 ott. (LaPresse) – “Avere avuto un anno in più per preparare l’Europeo ha permesso ai giocatori, specie a quelli più Giovani, di giocare di più con le proprie squadre. E, dunque, di migliorare. Locatelli ne è l’esempio”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio in collegamento con il Festival dello sport di Trento da Coverciano, ripercorrendo Euro 2020. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Trento, 8 ott. (LaPresse) – “Avere avuto un anno in più per preparare l’Europeo ha permesso ai giocatori, specie a quelli più, di giocare di più con le proprie squadre. E, dunque, di migliorare.ne è l’”. Così Roberto, ct della Nazionale di calcio in collegamento con il Festival dello sport di Trento da Coverciano, ripercorrendo Euro 2020.

