Lucca del Pisa piace anche all’estero | su di lui tanti club!

Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, sta facendo parlare di se a suon di goal. Giuseppe Corrado, presidente del club toscano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della situazione del suo attaccante che non piace solo all'Inter, ma anche al Napoli: Lorenzo Lucca, attaccante Pisa ed Italia U 21 "Lo seguivamo da un anno e mezzo, è stato bravo mio figlio Giovanni ad insistere col Palermo e l'agente nonostante ci fossero squadre più blasonate. E' un giocatore ancora da costruire, anche fisicamente, ma si applica molto e ha grande modestia. Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, ma so che le big di Serie A lo seguono perché vengono a visionarlo dal vivo e ci sono gli accrediti in tribuna. Su di lui anche squadre estere"

