"Loredana Bertè è stata la mia amante": la bomba-vip che fa calare il gelo in studio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 7 ottobre, piombiamo su Canale 5 per la penultima puntata di Star in the star, lo sfortunato programma condotto da Ilary Blasi e per cui Mediaset ha stabilito una chiusura prima del tempo. Riavvolgiamo il nastro e ascoltiamo le dichiarazioni di Andrea Pucci, il quale ha spiazzato tutti, commentando l'esibizione di Loredana Bertè: "È stata la mia amante", ha affermato. Poi si è compreso che l'intento era ironico, ma lì per lì si è fatto un balzo sulla poltrona. Dunque, nel corso della puntata, la convincente esibizione della finta Lady Gaga, che ha incantato pubblico e giudici. Tra questi, Claudio Amendola, il quale con un pizzico di orgoglio ha provato a ricordare come "puntata dopo puntata cresce", il riferimento è all'imitazione di Lady Gaga: "È forte, mi piace ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 7 ottobre, piombiamo su Canale 5 per la penultima puntata di Star in the star, lo sfortunato programma condotto da Ilary Blasi e per cui Mediaset ha stabilito una chiusura prima del tempo. Riavvolgiamo il nastro e ascoltiamo le dichiarazioni di Andrea Pucci, il quale ha spiazzato tutti, commentando l'esibizione di: "Èla mia", ha affermato. Poi si è compreso che l'intento era ironico, ma lì per lì si è fatto un balzo sulla poltrona. Dunque, nel corso della puntata, la convincente esibizione della finta Lady Gaga, che ha incantato pubblico e giudici. Tra questi, Claudio Amendola, il quale con un pizzico di orgoglio ha provato a ricordare come "puntata dopo puntata cresce", il riferimento è all'imitazione di Lady Gaga: "È forte, mi piace ...

Advertising

__Wolfiegirl_ : RT @Fulmine78125: Claudio Baglioni = Luca Laurenti Lady Gaga = Deborah Iurato Loredana Bertè = Syria Pino Daniele = Sal Da Vinci Michael Ja… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loredana Bertè - Fiabe - sonikmusicnet : Ora in onda: Loredana Berte' - Canterò 1980 - giampiero661MJ : RT @Fulmine78125: Claudio Baglioni = Luca Laurenti Lady Gaga = Deborah Iurato Loredana Bertè = Syria Pino Daniele = Sal Da Vinci Michael Ja… - infoitcultura : Star in the Star, chi c'è sotto la maschera di Loredana Bertè? Il nome -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Star in the Star, pagelle 4a puntata ed eliminati/ Mina e Michael Jackson superlativi Loredana Bertè , invece, questa settimana si confronta con 'Il mare d'inverno' portando a casa una performance davvero ben fatta. (Voto 6,5). La prima manche si conclude con Claudio Baglioni e la ...

Star in the Star, chi è stato eliminato alla semifinale di giovedì 7 ottobre 2021 e quando va in onda la finale Gli artisti ancora in gara hanno interpretato Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson, Mina e Pino Daniele: chi di loro stasera abbandonerà? saranno due le leggende che dovranno ...

Loredana Bertè sta male, previsto intervento chirurgico: salta la prima data del tour IL GIORNO , invece, questa settimana si confronta con 'Il mare d'inverno' portando a casa una performance davvero ben fatta. (Voto 6,5). La prima manche si conclude con Claudio Baglioni e la ...Gli artisti ancora in gara hanno interpretato Claudio Baglioni, Lady Gaga,, Michael Jackson, Mina e Pino Daniele: chi di loro stasera abbandonerà? saranno due le leggende che dovranno ...