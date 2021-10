JULIAN ALVAREZ, UN ASSO CONTESO TRA LE BIG EUROPEE (Di venerdì 8 ottobre 2021) JULIAN ALVAREZ è diventato in pochi mesi il miglior calciatore del campionato argentino, un 21enne attaccante del River Plate che si sta mettendo in mostra sempre più per le sue doti straordinarie. Il suo contratto scade nel dicembre del 2022, motivo per cui in Europa ha una lista infinita di pretendenti, i Millonarios cercheranno di cederlo nella prossima estate per evitare di perderlo a zero a scadenza, la valutazione attuale è intorno ai 20 milioni di euro. Parliamo di un talento nato il 31 gennaio del 2000, un centravanti dotato di un destro potente che lo rende pericoloso anche da fuori area e su punizione, controllo palla elegante e doti caratteriali da vero leader. JULIAN sa fare un po’ di tutto: sa stare in area, sa destreggiarsi abilmente anche all’esterno, e sa segnare: sono 23 i centri con i biancorossi in 85 presenze tra ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021)è diventato in pochi mesi il miglior calciatore del campionato argentino, un 21enne attaccante del River Plate che si sta mettendo in mostra sempre più per le sue doti straordinarie. Il suo contratto scade nel dicembre del 2022, motivo per cui in Europa ha una lista infinita di pretendenti, i Millonarios cercheranno di cederlo nella prossima estate per evitare di perderlo a zero a scadenza, la valutazione attuale è intorno ai 20 milioni di euro. Parliamo di un talento nato il 31 gennaio del 2000, un centravanti dotato di un destro potente che lo rende pericoloso anche da fuori area e su punizione, controllo palla elegante e doti caratteriali da vero leader.sa fare un po’ di tutto: sa stare in area, sa destreggiarsi abilmente anche all’esterno, e sa segnare: sono 23 i centri con i biancorossi in 85 presenze tra ...

Advertising

mmaldiniano : @Emiliangiolo Julian Alvarez forte forte da investirci. Più tardi guardo che ruolo è e dove gioca - Emiliangiolo : Allora ho appena visto un video di questo Julian Alvarez e non me ne frega nulla, ma dobbiamo comprarlo - SmashDevil19 : @Cristoincroce1 Non dobbiamo prendere per forza Vlahovic o Isak, anche uno da 20-30 mln. Un Julian Alvarez, o anche… - nitzu03 : @Ezequiel1901 Jsjsjsjs gallina boluda, tu julian alvarez ni la toco cuando entro. Jsjsjsjs q termos son los de riber - leogallup : @conversedijulio Al Tucu manca solo il gol. Oggi dovrebbe giocare qualche minuto Julián Álvarez. -