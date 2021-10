Inter, Lautaro Martinez resta in Argentina: ieri stop in via precauzionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nulla di grave per Lautaro Martinez infortunatosi con l’Argentina Non sarebbe nulla di grave il problema muscolare che ha costretto Lautaro Martinez ha saltare il match contro il Paraguay della sua Argentina. L’attaccante dell’Inter rimarrà dunque in Sud America e potrebbe tornare in campo già domenica per la sfida contro l’Uruguay di Matias Vecino. “Un sovraccarico muscolare durante l’ultimo allenamento della nazionale e la scelta di fermarsi per precauzione. Non sarebbe comunque niente di preoccupante e, infatti, l’attaccante dell’Inter non rientrerà in Italia ma resterà assieme ai compagni in Sudamerica: così, compatibilmente agli allenamenti dei prossimi giorni, l’idea del c.t. Scaloni è quella di schierarlo domenica notte al Monumental ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nulla di grave perinfortunatosi con l’Non sarebbe nulla di grave il problema muscolare che ha costrettoha saltare il match contro il Paraguay della sua. L’attaccante dell’rimarrà dunque in Sud America e potrebbe tornare in campo già domenica per la sfida contro l’Uruguay di Matias Vecino. “Un sovraccarico muscolare durante l’ultimo allenamento della nazionale e la scelta di fermarsi per precauzione. Non sarebbe comunque niente di preoccupante e, infatti, l’attaccante dell’non rientrerà in Italia ma resterà assieme ai compagni in Sudamerica: così, compatibilmente agli allenamenti dei prossimi giorni, l’idea del c.t. Scaloni è quella di schierarlo domenica notte al Monumental ...

