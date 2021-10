Il Draghi che manca al Pd (Di venerdì 8 ottobre 2021) In una lunga intervista al Corriere, Goffredo Bettini illustra la sua idea di un Pd “arioso, dinamico politicamente, dialogante e unitario” e di una sinistra “plurale” che in particolare nelle elezioni romane si sarebbe espressa in tre tronconi, il Pd, la lista Calenda e i 5 stelle, destinati a confluire. Fin qui tutto bene, soprattutto in una fase in cui è necessario allargare il consenso attorno alla candidatura di Gualtieri. Poi però il ragionamento si fa un po’ più tortuoso: Bettini pensa che “il campo largo del centrosinistra deve essere un’alleanza politica fondata su un compromesso trasparente, non un contenitore confuso all’interno del quale ognuno interdice e appanna le ragioni dell’altro”. Perfetto, ma per questo servono formazioni che si presentano in modo indipendente, in un sistema proporzionale. Bettini lo sa, ma si arrende all’idea che per la proporzionale ci sia “poco ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) In una lunga intervista al Corriere, Goffredo Bettini illustra la sua idea di un Pd “arioso, dinamico politicamente, dialogante e unitario” e di una sinistra “plurale” che in particolare nelle elezioni romane si sarebbe espressa in tre tronconi, il Pd, la lista Calenda e i 5 stelle, destinati a confluire. Fin qui tutto bene, soprattutto in una fase in cui è necessario allargare il consenso attorno alla candidatura di Gualtieri. Poi però il ragionamento si fa un po’ più tortuoso: Bettini pensa che “il campo largo del centrosinistra deve essere un’alleanza politica fondata su un compromesso trasparente, non un contenitore confuso all’interno del quale ognuno interdice e appanna le ragioni dell’altro”. Perfetto, ma per questo servono formazioni che si presentano in modo indipendente, in un sistema proporzionale. Bettini lo sa, ma si arrende all’idea che per la proporzionale ci sia “poco ...

