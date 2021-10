Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: annunciata la remastered dei “vecchi” GTA (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rockstar ha finalmente annunciato la remastered di GTA, alias Grand Theft Auto: The Trilogy, ecco per quali piattaforme arriverà la raccolta Sul suo sito Web Rockstar Games ha annunciato che la remastered di GTA, ossia Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Rockstar Games Launcher su PC quest’anno, prima di arrivare sui dispositivi mobili nel 2022. Il colosso dell’intrattenimento videoludico ha rilasciato queste dichiarazioni per presentare la raccolta: “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rockstar ha finalmente annunciato ladi GTA, alias: The, ecco per quali piattaforme arriverà la raccolta Sul suo sito Web Rockstar Games ha annunciato che ladi GTA, ossia: The– Thearriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Rockstar Games Launcher su PC quest’anno, prima di arrivare sui dispositivi mobili nel 2022. Il colosso dell’intrattenimento videoludico ha rilasciato queste dichiarazioni per presentare la raccolta: “: The– The...

